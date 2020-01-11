Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота". По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.
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с чего всё началось
Черноморский флот России находится в «крайне плачевном» состоянии, заявил
 председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк изданию «Обозреватель».
РБК00:05

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Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота

РБК00:05

На Украине заявили, что у России «нет надводного флота»

Комсомольская правдавчера в 22:35

Украинский эксперт заявил об «отсутствии» у России надводного флота

Известиявчера в 21:38

На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Lenta.ruвчера в 22:01

На Украине заявили, что у России нет надводного флота

URA.Ruвчера в 21:24

На Украине заявили об отсутствии у России «надводного флота»

Газета.Ruвчера в 21:16

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новостивчера в 20:51
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Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТАСС вчера в 23:52
Гаджеты

Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление

На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
3DNews вчера в 04:00
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
РБК 09 января в 05:13
Финансы

Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
REGNUM вчера в 00:12
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Футбол

Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Чемпионат вчера в 11:15
Политика

В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
Евразия Daily вчера в 19:15
Происшествия

Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике

В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Газета.Ru вчера в 11:36
Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
Советский спорт вчера в 17:33
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия вчера в 02:12
Происшествия

В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Известия вчера в 17:58
Гаджеты

Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma

Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
3DNews вчера в 02:30
Политика

Пушков прокомментировал отказ США обсуждать вывод войск из Ирака

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны.
ФАН вчера в 19:57
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс вчера в 09:04
Хоккей

«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
РИА Новости вчера в 13:58
Наука

Растения могут «говорить» на языке круглых червей

Появление круглых червей, или нематод, приводит к заболеваниям корней растений и является причиной их гибели.
Индикатор вчера в 10:45
Армия и оружие

Трамп не исключил присвоения сирийской нефти

США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 23:53
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Политика

Разработчик World of Tanks решил основать политическую партию

Директор Wargaming.net и один из разработчиков компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать свою политическую партию.
Политическая Экспертиза вчера в 03:31
Общество

Ушедший в отставку глава Boeing не получит «золотой парашют»

Ушедший в отставку глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург не получит "золотой парашют" в размере 39 миллионов долларов.
РЕН ТВ вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

Рамблер вчера в 06:44
Политика

Какие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве

11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском вчера в 23:15
Футбол

Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом

В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Матч ТВ 00:33
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Российская газета 00:26
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
Спорт

МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 16:05
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