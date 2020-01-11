с чего всё началось

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота". По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Гаджеты Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.

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Футбол Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

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Политика Пушков прокомментировал отказ США обсуждать вывод войск из Ирака Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны.

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