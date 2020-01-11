Армия и оружие
РИА НовостиУкраинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота". По утверждению Романюка, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.
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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
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Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
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Рубль удерживает завоеванные позиции
Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Политика
В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах
Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
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Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
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Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Политика
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
Наука
Растения могут «говорить» на языке круглых червей
Появление круглых червей, или нематод, приводит к заболеваниям корней растений и является причиной их гибели.
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Трамп не исключил присвоения сирийской нефти
США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
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Политика
Разработчик World of Tanks решил основать политическую партию
Директор Wargaming.net и один из разработчиков компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать свою политическую партию.
Общество
Ушедший в отставку глава Boeing не получит «золотой парашют»
Ушедший в отставку глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург не получит "золотой парашют" в размере 39 миллионов долларов.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
Политика
Какие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве
11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Футбол
Суарес может перенести операцию из-за проблем с коленом
В конце прошлого сезона Суарес уже перенес операцию на этом колене, получив травму в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
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МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов
В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.