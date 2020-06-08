Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине назвали способ ударить по Сибири
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
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с чего всё началось
Ранее украинские эксперты на сайте Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую С-400 область воздушного пространства, а имеющихся ракет "достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири".РИА Новости03:58
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В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Политика
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РИА Новости 04:19
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
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В Свердловской области выявили коронавирус еще у 249 человек
Новые 249 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области по состоянию на 8 июня, передает оперштаб региона.
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Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
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В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
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Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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За сутки коронавирус выявлен сразу у 228 жителей Воронежской области
За последние сутки на территории Воронежской области еще у 228 человек зафиксировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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