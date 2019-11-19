Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

Известия21:38

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

РИА Новости19:37

Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

Вести.Ru20:56

В Раде назвали метод прекращения войны на Украине

РЕН ТВ20:36

Условие окончания войны для Украины назвали в Раде

News.ru20:26

На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Газета.Ru20:20

Депутат Рады назвал условие прекращения войны на Украине

Аргументы и Факты21:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 08:26
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Происшествия

В Забайкалье при пожаре в жилом доме погибли три человека

REGNUM 20:18
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Life.ru 05:59
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт 07:48
Общество

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Фонд получит «золотую акцию» и сможет блокировать консолидацию 10% и более акций компании, принимать участие в решении ряда вопросов, включая изменения в регламенте «Яндекса» по защите необезличенных больших данных россиян, а также согласование партнерств с правительствами других стран.
РБК 02:44
Кино

Алена Солнцева про фильм «Грех» Андрея Кончаловского

Газета.Ru вчера в 02:28
Происшествия

В инфекционной больнице медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Daily вчера в 04:46
Единоборства

Бен Аскрен объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс 14:03
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru 15:43
Армия и оружие

Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

Красная весна вчера в 16:00
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Гаджеты

Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr

На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
iXBT.com 16 ноября в 05:56
Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости 19:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Авто

АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного мотора ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Автоновости дня вчера в 01:09
Политика

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
Авто

Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 09:28
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Экономика

С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога

Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость.
Gazeta.SPb 07:22
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

РИА Новости 01:17
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Новые автомобили 08:29
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное