Политика

ТАССТАССНа Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору. Об этом в пятницу заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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На Украине допустили прямые поставки газа из России

РЕН ТВ06:16

Украина выдвинула условие покупки газа напрямую у России

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На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

RT на русском02:07

Украина назвала условия готовности к поставкам газа из России

Интерфаксвчера в 16:27

Газ обойдётся Украине в $500 за тысячу кубов в случае остановки транзита

News.ruвчера в 16:50

Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России

РИА Новости03:07

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

ТАССвчера в 15:19
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Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
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Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
News.ru 07:38
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

REGNUM 08:01
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Политика

Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне

РИА Новости 04:05
Политика

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК вчера в 07:36
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Футбол

«Челси» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 04:34
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Биатлон

Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я

В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Спорт-Экспресс 07:47
Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 27 ноября в 09:09
Наука

Ученые нашли динозавров, у которых зубы менялись каждые два месяца

Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Ugpressa.ru вчера в 07:33
Культура

Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine вчера в 04:07
Политика

Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Авто

Стали известны цены на семейство Lada Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Автоновости дня 27 ноября в 03:05
Происшествия

В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru вчера в 06:54
Авто

Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7

Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.
NewInform вчера в 17:16
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