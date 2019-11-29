Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору. Об этом в пятницу заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

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