Политика
ТАССНа Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору. Об этом в пятницу заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Футбол
«Челси» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Биатлон
Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября
Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Наука
Ученые нашли динозавров, у которых зубы менялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Культура
Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»
Политика
Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Авто
Стали известны цены на семейство Lada Vesta 2020 модельного года
«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Авто
Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7
Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.