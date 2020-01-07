Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild. Министр рассказал о готовности страны найти альтернативу минским соглашениям, например, ввести международных миротворцев.
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В Киеве заявили, что не отказываются от поиска альтернативы минским соглашениям

ТАСС13:15

Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

РБК15:49

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Lenta.ru14:17

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Российская газета13:48

Киев назвал условия поиска альтернативы Минским соглашениям

Московский Комсомолец13:29

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Известия16:05

Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам

Комсомольская правда14:22
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Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
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Украинский Boeing 737 разбился в Иране

Коммерсантъ 22:39
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Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
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Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс

Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.
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Политика

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
РИА Новости 20:32
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости 01:45
Политика

Владимир Путин прибыл в Стамбул

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
REGNUM 13:42
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Российская газета 18:15
Армия и оружие

В Багдаде у посольства США прогремел взрыв

«Зеленая зона» в центре Багдада подверглась минометному обстрелу.
RuNews24.ru 05 января в 15:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК 13:05
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь 09:38
Армия и оружие

Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Страна Советов on-line 05 января в 03:46
Наука

Искусственный интеллект настроили на рак груди

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
News.ru вчера в 01:13
Общество

Акцию в защиту Байкала провел на берегу озера шоумен Сергей Зверев

Прошлой весной Зверев выходил с пикетом в защиту Байкала на Красную площадь в Москве. после этого он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение этой акции.
Эхо Москвы 04:03
Гаджеты

AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
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Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Религия

Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы

SM News 17:17
Авто

Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель в мороз

Автоновости дня 23:06
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Шоу-бизнес

Джигарханян перестал узнавать родственников

Народный артист СССР Армен Джигарханян перестал узнавать родственников, заявила в эфире программы «Пусть говорят» бывшая возлюбленная актёра пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
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Хоккей

Панарин набрал три очка в победном матче «Рейнджерс» против «Колорадо»

Первой звездой матча стал форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин. Российский нападающий забил гол и сделал две голевые передачи.
Sportbox.RU 22:16
Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Lenta.ru 22:02
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Политика

Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
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Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

UfacityNews.ru 04:16
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
РИА Новости 17:14
Политика

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском 22:18
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