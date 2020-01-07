Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild. Министр рассказал о готовности страны найти альтернативу минским соглашениям, например, ввести международных миротворцев.

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

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