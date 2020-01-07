Политика
Lenta.ruНа Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild. Министр рассказал о готовности страны найти альтернативу минским соглашениям, например, ввести международных миротворцев.
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Политика
Трамп обратится к нации из-за атак Ирана по американским объектам
Президент США Дональд Трамп готовит обращение к нации после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды атаковал американские объекты в Ираке.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Гаджеты
В Сети появились первые рендеры смартфона iPhone SE 2
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Общество
В Иране начались похороны генерала Сулеймани
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Общество
Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
Кино
Драконы, андроиды, Ватикан: 15 лучших сериалов 2010-х для праздников
При помощи растяжимого художественного формата Соррентино организовал 10-часовое путешествие не только в бесценные для мировой культуры недра Ватикана, но и в религиозное мышление, вынужденное постоянно вступать в борьбу с рациональной, прогрессивной и прагматичной реальностью.
Авто
В России прекратились продажи пикапа Foton Tunland
Поставки Foton Tunland были прекращены уже давно, в конце прошлого года дилеры распродали оставшиеся машины.
Спорт
Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде-2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет на празднование 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за отказа организаторов дать ему слово.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала дом в Майами
Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
Космос
Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд
Астрономы рассказали о гигантской катастрофе, зафиксированной телескопами. Речь идет об эпическом столкновении нейтронных звезд.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико
Во вторник перед рассветом в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Политика
Болтон выразил готовность дать показания по импичменту Трампа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, об этом говорится в заявлении самого Болтона на его сайте.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".