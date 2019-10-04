Политика

iReactoriReactorКиев не вынесет на референдум закон об особом статусе Донбасса

Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум.
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Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

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