Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время». По её словам, пожарным не удалось потушить дом, он полностью сгорел.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

Интерфакс00:37

Экс-глава Нацбанка Украины заявила, что неизвестные сожгли ее дом

РИА Новости01:47

Экс-глава Нацбанка Украины рассказала о поджоге ее дома

РЕН ТВ00:48

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

ТАСС01:36

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о поджоге своего дома под Киевом

РБК02:39

На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

RT на русском02:09

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о поджоге своего дома под Киевом

Московский Комсомолец01:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Общество

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Политика

Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Недвижимость

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Коммерсантъ 06:39
Кино

Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv вчера в 05:32
Игры

Apple запустила игровой сервис Apple Arcade

UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Авто

Африканский автопроизводитель представил первую модель

Основанная в 2011 году южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Motor 06:32
Космос

Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться

Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости 07:04
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Спорт

Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
ТАСС вчера в 06:56
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.
UfacityNews.ru 14 сентября в 09:13
Путешествия

Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции

Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
Политика

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Общество

Севастопольские школьники начали учить украинский язык

Севастопольские школьники с нового учебного года начали учить украинский язык, сообщает ТАСС.
Примечания 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное