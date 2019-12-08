Политика
Вести.RuНа Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем Telegram-канале. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии ("нормандская четверка") по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Зенит — Динамо 3:0
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Tesla вышла на первое место в мире среди производителей электромобилей
Tesla стала крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей исходя из совокупных продаж, опередив китайскую компанию BYD, даже с учётом продаж гибридных автомобилей.
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Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
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В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
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Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
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Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
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Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в чемпионате Германии
Лидер чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче 14-го тура бундеслиги.
Политика
Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского
На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.
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Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить
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США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
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СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
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Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
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ВОЗ: в мире растёт смертность от кори
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.