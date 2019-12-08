Политика

Вести.RuВести.RuНа Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем Telegram-канале. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии ("нормандская четверка") по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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ФАН19:31
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Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Ученые сообщили о трех этапах старения.
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Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
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Tesla вышла на первое место в мире среди производителей электромобилей

Tesla стала крупнейшим в мире производителем электрических автомобилей исходя из совокупных продаж, опередив китайскую компанию BYD, даже с учётом продаж гибридных автомобилей.
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Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
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Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 17:18
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Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники

Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Lenta.ru 21:06
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Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 21:33
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«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине

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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза

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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию» в чемпионате Германии

Лидер чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче 14-го тура бундеслиги.
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Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского

На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.
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Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

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Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
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СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
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Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
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