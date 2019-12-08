Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьев в своем Telegram-канале. Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии ("нормандская четверка") по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.

На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

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