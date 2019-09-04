Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ). Аукцион по продаже монет пришлось отменить, поскольку никто не подал заявку на участие.

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

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