Экономика
Взгляд.руНа Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ). Аукцион по продаже монет пришлось отменить, поскольку никто не подал заявку на участие.
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Футбол
Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.
Спорт-Экспресс 15:20
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Здоровье
Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине
Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец 16:22
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
Внутри катафалка находилось тело мужчины.
ТАСС 09:56
Здоровье
Названы способы снизить риск возникновения рака
Специалисты в области здравоохранения назвали семь способов, которые помогут людям снизить риск возникновения рака, сообщают argumenti.ru.
МИР 24 11:14
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия.
REGNUM вчера в 07:33
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Кино
Вышел трейлер фильма «Плохие парни 3»
В прокат фильм выйдет 17 января 2020 года. Первая часть "Плохих парней" вышла в прокат в 1995 году.
ТАСС 14:07
Политика
Соловьев предрек новые войны на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Армия и оружие
Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
ИА Новороссия 12:24
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №6449 о химической кастрации педофилов и вернул его в Верховную раду.
REGNUM 05:57
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце сентября.
Известия 13:34
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Кино
Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане
Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки.
Реальное время 04:39
Здоровье
В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат
Четырехлетний житель Нефтеюганска Алексей К. получит жизненно важный для него препарат «Аталурен».
Аргументы и Факты - Югра 05:21
Политика
Список В.Ланового получил активную поддержку москвичей
Список народного артиста СССР Василия Ланового получил активную поддержку москвичей. Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Агентство Москва 12:37
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03