Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ). Аукцион по продаже монет пришлось отменить, поскольку никто не подал заявку на участие.

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