Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ). Из-за отсутствия спроса ведомство было вынуждено отменить запланированный на 29 августа аукцион.

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

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