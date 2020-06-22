Политика
РИА НовостиНа Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Хоккей
Четыре советских игрока претендуют на включение в Зал хоккейной славы
Авторитетный журнал The Hockey News составил список из шести европейских игроков, которые должны быть включены в Зал хоккейной славы.
Спорт день за днем 05:40
Происшествия
В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды
Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Политика
Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде
Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:33
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Политика
Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Авто
В России стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 01:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Единоборства
«Намерен превратить Волкова в тряпичную куклу». Бритва угрожает русскому бойцу
Ранним утром 21 июня в октагон, расположенный на арене UFC APEX, выйдет российский боец Александр Волков.
Чемпионат 20 июня в 13:30
Общество
НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года
Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру вчера в 15:26
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv вчера в 04:57
Происшествия
В Сети затравили свердловских школьниц, мучивших голубя
После появления скандального видео из Краснотурьинска (Свердловская область), на котором две девочки издевались над голубем, их быстро нашли в социальных сетях.
URA.Ru 08:55
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Политика
Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя
Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
Московский Комсомолец Ярославль 05:33
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Общество
Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
РБК 10:07