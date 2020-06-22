Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

RT на русском09:50

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На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

РИА Новости08:24

Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

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