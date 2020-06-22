Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

RT на русском09:50

Байден требовал у Порошенко сохранить в должности главу «Нафтогаза»

Газета.Ru09:56

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

РИА Новости08:24

Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

Вести.Ru08:51

Депутат утверждает, что Байден требовал у Порошенко не увольнять главу «Нафтогаза»

ТАСС09:42

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Российская газета08:54

Порошенко жаловался Байдену на Авакова и передавал просьбы Яценюку

Lenta.ru07:56
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РФС и РПЛ знали о коронавирусе в «Уфе», но разрешили играть с «Тамбовом»

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Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников

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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков назвал продукты, которые следует исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 05:00
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Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год.
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Здоровье

В Югру вылетела бригада врачей из Москвы

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в ХМАО-Югру прибудет группа врачей, которые помогут местным медикам взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 на территории округа.
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iReactor вчера в 10:23
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На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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