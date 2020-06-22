Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Политика Китай готовится к возможному отключению от долларовых платежных систем Власти КНР должны начать подготовку к возможному отключению от основных платежных систем, считает зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. 15

Общество Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет На прениях в Мещанском суде Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости. 740

Гаджеты Apple представила новую операционную систему iOS 14 Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14. 62

Общество В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram "Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт. 125

Фигурное катание Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.

Культура Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.

Общество Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter. 3

Политика Путин подумывает о пятом президентском сроке Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. 19K