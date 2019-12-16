В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса.

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

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