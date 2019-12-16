Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса.
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Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу

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Правильный ход при слабом президенте. Закон о децентрализации власти изменит Украину?

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На Украине опубликовали законопроект о децентрализации

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Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Газета.Ru07:33

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

Lenta.ru04:31
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В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
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Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro появились в России

С 16 декабря стартовали «живые» продажи новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Суд оставил историка Соколова под стражей

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Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ухте

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В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Роскачество проверило органические продукты

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За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
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