Политика
ИзвестияНа Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса.
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с чего всё началось
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.Известия09:35
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«Децентрализация власти»: Украина «даровала» Крыму особый статус автономии
Московский Комсомолец13:04
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
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