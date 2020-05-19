с чего всё началось

Видео пресс-конференции опубликовал телеканал "112 Украина". По его словам, разговор доказывает участие политиков в коррупции и госизмене. На записи слышно, как занимавший в то время пост госсекретаря США Джон Керри просит Порошенко "решить проблему" замены Шокина.

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

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