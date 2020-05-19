Политика
РИА НовостиНа Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Видео пресс-конференции опубликовал телеканал "112 Украина". По его словам, разговор доказывает участие политиков в коррупции и госизмене. На записи слышно, как занимавший в то время пост госсекретаря США Джон Керри просит Порошенко "решить проблему" замены Шокина.
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с чего всё началось
«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», — заявил Деркач в начале пресс-конференции.RT на русском14:42
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