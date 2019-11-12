Предприятие Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предлагает повысить для украинских потребителей тариф на транспортировку газа при 0м транзите из России. Это обеспокоило Федерацией работодателей Украины и приведет к росту долгов населения за потребленный газ.

На Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России

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Наука Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех Американскими учеными определены и названы три основных фактора и черт личности человека, которые предсказывают его личный успех, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Футбол Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.