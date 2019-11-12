Энергетика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruНа Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России

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Предприятие Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предлагает повысить для украинских потребителей тариф на транспортировку газа при 0м транзите из России. Это обеспокоило Федерацией работодателей Украины и приведет к росту долгов населения за потребленный газ.
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На Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России

Neftegaz.ru09 ноября в 16:00

На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России

Lenta.ru09:02
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