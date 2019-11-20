Политика
Gazeta.SPbНа Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Корабли, задержанные российскими военными в Керченском проливе, вернулись на родину без унитазов. Об этом сообщил глава ВМС Украины Игорь Воронченко. По мнению командующего ВМС, судна, которые сейчас движутся к территориальным водам Украины, «своим ходом не идут».
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью «4 каналу».Ведомости08:59
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Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
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Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
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Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.
Теннис
Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
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Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море
Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Футбол
Джан: «Вижу себя в „Ювентусе“, но моя ситуация должна измениться»
Игроком интересуются «ПСЖ» и «Барселона». Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
Футбол
Определились все участники стыковых матчей Евро-2020
Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А. Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала.
Хоккей
Свечников помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
Транспорт
Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
Авто
Lada Vesta демонстрирует японское качество
Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Политика
Президент Эстонии считает Россию «самым трудным партнером»
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью с журналистом EurActiv, заявила о важности диалога даже «с самыми трудными партнерами».