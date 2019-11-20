с чего всё началось

Корабли, задержанные российскими военными в Керченском проливе, вернулись на родину без унитазов. Об этом сообщил глава ВМС Украины Игорь Воронченко. По мнению командующего ВМС, судна, которые сейчас движутся к территориальным водам Украины, «своим ходом не идут».

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

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