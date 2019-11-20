с чего всё началось

Корабли, задержанные российскими военными в Керченском проливе, вернулись на родину без унитазов. Об этом сообщил глава ВМС Украины Игорь Воронченко. По мнению командующего ВМС, судна, которые сейчас движутся к территориальным водам Украины, «своим ходом не идут».

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

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Политика Моралес признался в желании вернуться в Боливию Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.