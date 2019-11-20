Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНа Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Корабли, задержанные российскими военными в Керченском проливе, вернулись на родину без унитазов. Об этом сообщил глава ВМС Украины Игорь Воронченко. По мнению командующего ВМС, судна, которые сейчас движутся к территориальным водам Украины, «своим ходом не идут».
Читать в источнике
Комментировать1223
с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью
 «4 каналу».
Ведомости08:59

Подробнее о событии

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Известия17:00

В России отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Lenta.ru11:07

Эксперт объяснил пропажу унитазов на украинских катерах

Московский Комсомолец10:45

«Вонючая пропаганда». Украинских моряков отправили штурмовать Керченский пролив без унитазов

Телеканал 360°10:23

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости09:57

В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных кораблей

RT на русском08:37

Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей

РБК08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Авто

Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata

Новые автомобили 06:37
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Хоккей

Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
Чемпионат 10:55
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru 13:19
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Общество

Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян

Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
RT на русском 11:27
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera 11:10
Происшествия

Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Известия 18:06
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

В Сети выставлен на продажу ВАЗ-2108 1986 года выпуска, оснащенный редким вариантом силовой установки.
Picsnews.net вчера в 06:16
Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
Чемпионат 16:47
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
Здоровье

Главврач омской больницы мечтает о возвращении Стороженко

По мнению Юрия Шаповалова, бывшего главу Минздрава «усиленно уничтожали». Он считает, что Стороженко мог бы возглавить крупную больницу.
РИА ОмскИнформ 08:15
Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева мечтает дожить до совершеннолетия своих детей

Российская и советская актриса и певица Алла Борисовна Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 18 ноября в 12:25
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости 21:04
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Общество

МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян

Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны.
Ридус 16:22
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Игры

В Steam началась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together

3DNews 14:10
Политика

Моралес признался в желании вернуться в Боливию

Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Газета.Ru 19:24
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Происшествия

Три человека спасли из пожара на юго-востоке Москвы

Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, пожарные спасли из огня трех человек.
Москва 24 20:49
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X обойдется в 1 000 долларов

После официального старта продаж стало известно, во сколько обойдется замена гибкого экрана.
Astera 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное