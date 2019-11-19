Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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