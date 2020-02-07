Общество

REGNUMREGNUMНа Украине объяснили, почему жители страны должны платить за доставку газа

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Жители Украины, которые не пользуются газом, вынуждены платить за доставку газа, поскольку государству нужны деньги, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
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На Украине объяснили, почему жители страны должны платить за доставку газа

REGNUMвчера в 04:47

Украинцам объяснили почему они должны платить за газ, которым не пользуются

Евразия Dailyвчера в 04:30
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Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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