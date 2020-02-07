Общество
REGNUMНа Украине объяснили, почему жители страны должны платить за доставку газа
Жители Украины, которые не пользуются газом, вынуждены платить за доставку газа, поскольку государству нужны деньги, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
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Украинцам объяснили почему они должны платить за газ, которым не пользуются
Евразия Dailyвчера в 04:30
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Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
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Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
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По оценкам экономистов, к концу года среднерыночная ставка по жилищным кредитам снизится до 8,5-8,7%. Одними из первых о намерении сделать ипотеку еще более доступной сообщили в ВТБ — обновление линейки планируется на следующей неделе.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Общество
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Врач Мазо сообщила о пагубном влиянии курения на психическое здоровье
Курение может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека, заявила руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо.
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Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
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Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
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В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек
По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.
Интернет
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
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Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
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Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
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Сборы «Хищных птиц» на премьере оказались ниже ожидаемых
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
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В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro
Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.
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Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией
В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная России на льду "Эрикссон Глоб-Арены" в Стокгольме проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Для россиян это поражение стало вторым в рамках третьего этапа Евротура.
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