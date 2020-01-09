Четверг, 9 января, станет днем траура на Украине, следует из сообщения на сайте президента страны Владимира Зеленского. Такое решение глава государства принял в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Происшествия Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.

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