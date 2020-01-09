Политика
РБКНа Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране
Четверг, 9 января, станет днем траура на Украине, следует из сообщения на сайте президента страны Владимира Зеленского. Такое решение глава государства принял в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.
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На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Российская газетавчера в 22:15
На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране
Эхо Москвывчера в 22:07
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Политика
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Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что двое мужчин задержаны в Раменском районе по сигналу лесничего.