Политика

РБКРБКНа Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Четверг, 9 января, станет днем траура на Украине, следует из сообщения на сайте президента страны Владимира Зеленского. Такое решение глава государства принял в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.
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Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

Газета.Ruвчера в 21:58

Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране

Коммерсантъвчера в 22:27

На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране

Российская газетавчера в 22:15

На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране

Эхо Москвывчера в 22:07

На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

РБКвчера в 23:14

На Украине объявлен день траура по погибшим в катастрофе «боинга» в Иране

Life.ruвчера в 21:58

Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

ТАССвчера в 21:55
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Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
РЕН ТВ вчера в 21:22
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 23:57
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости 00:34
Культура

Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»

Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:26
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Футбол

Полузащитник «Интера» может перейти в «Милан»

Soccer.ru 00:23
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
Наука

В России создают собственную вакцину против менингита

В России создают собственную вакцину против гемофильной палочки, которая является основной причиной развития бактериального менингита у детей.
Пятый канал вчера в 21:29
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Общество

Вступил в силу запрет на ввоз в Россию китайских морепродуктов

С 9 января 2020 года вступает в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию морепродуктов из Китая.
Online47.ru 01:25
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Актуальные Новости вчера в 08:32
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Происшествия

Освобождены россияне, похищенные пиратами в Нигерии

В Нигерии освободили ранее похищенных пиратами моряков, в их числе граждане РФ.
НТВ вчера в 10:07
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Технологии

Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, злоумышленники через USB-входы гаджета могут получить доступ к хранящимся в телефоне данным, а также загрузить во время зарядки вредоносную программу.
ToDay News Ufa вчера в 02:14
Гаджеты

Популярный недорогой Samsung получил Android 10 раньше времени

Интересно, что согласно обнародованным в ноябре планам Samsung по обновлению смартфонов до Android 10, смартфон Galaxy A40s должен был получить апдейт только в феврале 2020 года.
iXBT.com вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Энергетика

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка

На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:38
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан в Подмосковье за браконьерство

Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что двое мужчин задержаны в Раменском районе по сигналу лесничего.
News.ru 06 января в 20:31
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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