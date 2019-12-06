Политика
РБКНа Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил лидер организации Рефат Чубаров.
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Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Футбол
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Футбол
Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»
Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству
Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
В США предъявят Трампу обвинения с целью импичмента
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что президенту страны Дональду Трампу предъявят обвинения с целью импичмента.
Политика
Песков поделился ожиданиями от встречи «нормандской четверки»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин отправляется на саммит в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) с "серьезным настроем", а также с намерением помочь урегулировать конфликт в Донбассе.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Игры
Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass
В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Хоккей
Панарин отреагировал на свист болельщиков «Коламбуса»
Панарин подписал летом семилетний контракт с "Рейнджерс" и является в данный момент лучшим бомбардиром команды, набрав 34 (13+21) в 27 проведенных встречах.