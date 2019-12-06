Политика

РБКРБКНа Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил лидер организации Рефат Чубаров.
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В США предъявят Трампу обвинения с целью импичмента

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Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
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Названы любимые новогодние фильмы россиян

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Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass

В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.
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Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года

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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
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Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Чубаров Рефат Абдурахманович
Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 годах и с 2015 года.
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