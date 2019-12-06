Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил лидер организации Рефат Чубаров.

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

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