Политика
Lenta.ruНа Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым. Об этом сообщил ее лидер Рефат Чубаров, передает «Интерфакс-Украина».
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Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Общество
Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок
Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Спорт
Юрий Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента ВФЛА
Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Футбол
Зинченко может сыграть с «Манчестер Юнайтед», Агуэро – нет
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал о кадровой ситуации в команде.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района поймали на взятке
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Общество
Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию
В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Армия и оружие
Подлодка «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море
Как сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, новейшая российская многоцелевая атомная субмарина проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.
Общество
Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать
Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала помолвочное кольцо
По всей видимости, в ближайшее время состоится свадьба певицы МакSим.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Футбол
Игорь Черевченко: «Шамов получил травму на тренировке»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.