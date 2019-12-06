Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым. Об этом сообщил ее лидер Рефат Чубаров, передает «Интерфакс-Украина».

На Украине начали готовить марш на Крым

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