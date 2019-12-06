Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым. Об этом сообщил ее лидер Рефат Чубаров, передает «Интерфакс-Украина».
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал о кадровой ситуации в команде.
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Чубаров Рефат Абдурахманович
Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 годах и с 2015 года.
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