Политика

РБКРБКНа Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил лидер организации Рефат Чубаров.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
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Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

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Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

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Чубаров Рефат Абдурахманович
Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 годах и с 2015 года.
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