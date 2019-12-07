Политика
РИА НовостиНа Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что планируется устроить поход на Крым. Он назвал эту акцию "Марш достоинства" и пообещал, что она будет мирной. Дату проведения мероприятия предполагается определить позже.
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Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Энергетика
Новак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Футбол
Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон
Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Наука
Ученые назвали алкоголь спасителем человечества
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала стендапером и устроила эротическое шоу. Видео
На сцене Comedy Club впервые в качестве комика жанра стенд-ап появилась актриса и певица Вера Брежнева.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Общество
Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Экономика
Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова
Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Единоборства
Цзю-младший добыл досрочную победу и защитил региональный титул по версии IBF
Цзю-младший активно начал поединок и работал первым номером.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Общество
Трасса «Оренбург-Орск» закрыта в связи с непогодой
Футбол
«Шахтер» разгромил донецкий «Олимпик» в 17-м туре чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение другому клубу из Донецка "Олимпику" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.
Гаджеты
У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году
По словам старшего вице-президента TSMC по производственным операциям Джя-Кея Вана (JK Wang), компания планирует приступить к массовой коммерческой печати 3-нм чипов уже в начале 2022 года.
Гаджеты
Sharp Aquos Zero 2 – первый в мире смартфон с 240-герцовым экраном
Модель Sharp Aquos Zero 2 базируется на SoC Snapdragon 855. Емкость аккумулятора составляет 3130 мАч, объем оперативной памяти – 8 Гб.
Происшествия
СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева
Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Автоспорт
FIA определила гонщика 2019 года
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Технологии
В Android-смартфонах появилась уникальная функция
На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.