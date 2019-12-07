Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что планируется устроить поход на Крым. Он назвал эту акцию "Марш достоинства" и пообещал, что она будет мирной. Дату проведения мероприятия предполагается определить позже.
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Чубаров Рефат Абдурахманович
Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 годах и с 2015 года.
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