Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что планируется устроить поход на Крым. Он назвал эту акцию "Марш достоинства" и пообещал, что она будет мирной. Дату проведения мероприятия предполагается определить позже.

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Политика Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.

Энергетика Новак спрогнозировал цены на топливо в России «Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

Футбол Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.

Экономика Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.

Политика Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».

Происшествия СК предъявил Полонкоеву обвинение в покушении на убийство Эльджаркиева Следователи предъявили Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.