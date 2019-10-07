Политика
РИА НовостиНа Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Отвод войск является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".
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Армия и оружие
Сверхмощный истребитель Су-57 получил новый «цифровой» камуфляж
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Здоровье
В Пензенской области скорректируют зарплаты главврачей больниц
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать заработную плату главных врачей больниц, а также провести справедливую корректировку.
Общество
ВЦИОМ: 11% россиян считают прививки опасными
Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова поссорились из-за Бочкаревой в прямом эфире
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
Общество
На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники
В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
Происшествия
Двое украинцев избиты за речь на родном языке в Польше
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Происшествия
В Амурской области двух женщин оштрафовали за сообщения в WhatsApp
Двух жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях.
Политика
Верховная Рада назвала условия для особого статуса Донбасса
Как сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в новом законе об особом статусе Донбасса есть «красные линии».
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Энергетика
Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»
Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
Экономика
Renaissance избавляется от своих торгцентров
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.