Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Отвод войск является одним из условий проведения саммита "нормандской четверки".
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МИД Украины заявил о срыве разведения войск на Донбассе из-за обстрелов

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Life.ru06:53

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