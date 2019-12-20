Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
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На Украине закрываются все игорные заведения

ТАСС05:48

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

RT на русском07:13

На Украине объявили вне закона все игорные заведения

Российская газета07:46

Глава полиции Украины потребовал закрыть все казино за несколько часов

Lenta.ru07:23

На Украине закрыли все игорные заведения

Взгляд.ру06:07

Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине

REGNUM06:33

Украинский кабмин запретил работу казино и лотерей в стране

ТК Звезда07:58
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК вчера в 13:09
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
RT на русском 07:36
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
РБК 07:27
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
РИА Новости 05:52
Политика

Ведущий НТВ жестко раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин обрушился с критикой на своих коллег, которые пришли на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Московский Комсомолец 04:19
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Политика

Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
БИЗНЕС Online вчера в 05:52
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
Биатлон

Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Pravda.Ru вчера в 03:42
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости 07:50
Политика

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:10
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ вчера в 05:41
Политика

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
Инфорос вчера в 08:08
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Москва 24 08:05
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Политика

На Украине рассказали об «исконно русских землях»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об "исконно русских землях".
Газета.Ru 06:46
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Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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