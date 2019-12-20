Политика
RT на русскомНа Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Космос
Гигантские облака из углеродного газа окружают молодые галактики ALMA
Проанализировав все сведения, астрофизики считают: чтобы делать какие-либо еще заявления, необходимы дальнейшие наблюдения за облаками углеродного газа.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае
В селе Поперечное одноклассники избили 15-летнего подростка. Об этом пишет портал «Катунь 24» со ссылкой на «Каменские известия».
Общество
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Хоккей
Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» и «Бостона»
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции по его экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника обжаловала решение минюста Греции выдать его во Францию, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Происшествия
Машина скорой помощи попала в ДТП под Саратовом, есть пострадавшие
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя и четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи.