Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

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