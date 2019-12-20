Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
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Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине

РБК09:53

Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине

REGNUM06:33

На Украине объявили вне закона все игорные заведения

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Глава полиции Украины потребовал закрыть все казино за несколько часов

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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

RT на русском07:13

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ТАСС10:44

На Украине закрыли все игорные заведения

Взгляд.ру06:07
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Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

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Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

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Газета.Ru 17 декабря в 07:48
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Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае

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Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

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В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя и четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи.
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Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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