Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»
В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели. Об этом заявил глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев, пишет "АрміяІпfоrм".
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с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».RT на русском01:59
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Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
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RT на русском вчера в 01:23
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
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За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 8 952 – до 396 575, 41,9% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:44
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Общество
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию
Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
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Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч
Впервые за неделю количество новых случаев COVID-19 превысило 9 тысяч. Больше четверти заболевших — 2595 зарегистрировали в столице.
Новая газета 04:02
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонов
Команда исследователей из VPNpro сообщила об опасности китайских приложений. На каждом из них насчитывается минимум 50 млн загрузок.
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Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
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Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
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Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Политика
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге
Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
РБК 02:08
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В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Футбол
В Серии А планируют играть каждый день
Матчи чемпионата Италии после возобновления сезона, запланированного на 20 июня, могут проходить каждый день.
Евро-футбол.ру вчера в 15:15
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В Свердловской области коронавирусом заразились еще 265 человек
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
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Где в Самарской области заболели коронавирусом 30 мая
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Терра вчера в 04:55
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Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России
Президент США считает, что телекомпания распространяет вымышленные новости о России, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 16:29
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25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
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Телепорт вчера в 03:45