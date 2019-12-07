Происшествия
РИА НовостиНа Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте. В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Политика
Стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде устроил саудовский военный
Человеком, который устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.
Авто
В США стартовали продажи первой в мире летающей машины
Голландская компания PAL-V International B.V. на фестивале Miami Art Week во Флориде представила прототип летающей машины Pioneer Personal Air Landing Vehicle (сокращенно PAL-V).
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Политика
Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона
Издание ссылается на некие технические данные, которые якобы подтверждают причастность двух групп хакеров, «связанных с российской разведкой», к краже данных у предвыборной кампании Макрона.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Футбол
Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»
Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вновь получила травму
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.