Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте. В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших.

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

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