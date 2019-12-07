Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте. В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших.
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Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАСС15:52

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБК16:15

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новости15:59

На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русском16:39

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфакс15:18

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Газета.Ru15:17

8 декабря объявлено на Украине днем траура по жертвам пожара в колледже в Одессе

Эхо Москвы15:16
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