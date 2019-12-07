Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте. В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших.
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Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ru15:38

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБК16:15

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новости15:59

Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАСС15:52

На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русском16:39

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфакс15:18

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Газета.Ru15:17
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Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине

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Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
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Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

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Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
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Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
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Инновационный смартфон Samsung Galaxy Fold оказался непопулярен среди российских пользователей – об этом свидетельствуют данные партнеров корейской компании, реализующих устройство в РФ.
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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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«Уфа» на выезде обыграла «Ахмат»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Уфу».
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Алкоголь спас наших предков от вымирания

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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

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Китай запустил спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», «Гаофэнь-12» запущен в рамках национального проекта по развитию системы наблюдения Земли высокого разрешения.
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Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909

Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
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Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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