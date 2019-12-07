Происшествия
РИА НовостиНа Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте. В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших и 32 пострадавших.
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Политика
Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Технологии
Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов
Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Музыка
Гагарину оскорбило поведение одного из участников шоу «Голос»
Российскую исполнительницу Полину Гагарину оскорбило поведение одного из участников шоу «Голос».
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Происшествия
Момент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не нашел покупателей в России
Инновационный смартфон Samsung Galaxy Fold оказался непопулярен среди российских пользователей – об этом свидетельствуют данные партнеров корейской компании, реализующих устройство в РФ.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Общество
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Футбол
«Уфа» на выезде обыграла «Ахмат»
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Уфу».
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Космос
Китай запустил спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли
Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», «Гаофэнь-12» запущен в рамках национального проекта по развитию системы наблюдения Земли высокого разрешения.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909
Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру
Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.