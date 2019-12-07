Общество
Газета.RuНа Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на площади Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Загитова получила травму в финале Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Политика
Белорусский посол рассказал о восьми несогласованных дорожных картах
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Политика
В ДНР рассказали, чем закончится саммит «нормандской четверки»
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Технологии
Приставка PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
В начале осени японский журналист сообщил о скорой презентации продвинутой модели игровой консоли PlayStation 5 Pro.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Общество
Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Политика
В Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Футбол
Массимо Каррера возглавил афинский АЕК
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Армия и оружие
ЛНР уличила Украину в переброске танков к Донецку
Снимавший утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка.