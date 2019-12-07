Общество

Газета.RuГазета.RuНа Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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На Украине сегодня день траура

Эхо Москвы08:32

На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русскомвчера в 16:39

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфаксвчера в 15:18

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новостивчера в 15:59

Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАССвчера в 15:52

Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ruвчера в 15:38

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБКвчера в 16:15
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