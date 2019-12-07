Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

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