Происшествия
Газета.RuНа Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
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Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Происшествия
С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей
В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
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Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Политика
Украинский премьер назвал «маркером доверия» новый кредит МВФ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал новую кредитную программу Международного валютного фонда.
Хоккей
Маклеллан раскритиковал хит Риналдо против Прохоркина
Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан остался недоволен силовым приемом, который нападающий «Калгари» Зак Риналдо применил против форварда «Кингз» Николая Прохоркина.
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Утечка: драйвер Radeon Software 2020 скоро принесёт интеллектуальную технологию Radeon Boost
Похоже, AMD что-то перепутала, и в актуальном драйвере стала показываться реклама Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, а благодаря ряду информаторов у нас теперь есть название одной из новых возможностей: Radeon Boost.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в примере
Месси вышел в лидеры лиги по этому показателю, обойдя бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого в активе 34 хет-трика.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Общество
Мэр Липецка Уваркина объяснила появление видео с матом в парке
Происшествия
В центре Москвы водитель такси избил и ограбил пассажирку
Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал.
Спорт
Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Биатлон
Россияне стали четвёртыми в эстафете на этапе КМ по биатлону
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.