Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русскомвчера в 16:39

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБКвчера в 16:15

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфаксвчера в 15:18

Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАССвчера в 15:52

Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ruвчера в 15:38

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новостивчера в 15:59

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Газета.Ruвчера в 15:17
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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