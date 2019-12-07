Происшествия
Газета.RuНа Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Наука
Названы три этапа старения человека
Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Общество
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Наука
Определен режим питания для похудения
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобили появится в России
Происшествия
В торгово-развлекательном центре Биробиджана «Гигант» произошел пожар
Всю ночь с субботы на воскресенье в Биробиджене тушили пожар в "Гиганте" - одном из самых крупных городских торгово-развлекательных центров.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Общество
Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах
Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Волейбол
Казанский «Зенит» уступил в полуфинале клубного чемпионата мира
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
Футбол
Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Армия и оружие
Пентагон опроверг информацию о военном наращивании на Ближнем Востоке
США якобы планировали перебросить 14 тыс. военнослужащих В Пентагоне опровергли данные о расширении военных сил США на Ближнем Востоке.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.