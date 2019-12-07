Происшествия

РБКРБКНа Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАСС15:52

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новости15:59

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБК16:15

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Газета.Ru15:17

Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ru15:38
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