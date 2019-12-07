Происшествия
РБКНа Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Политика
Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.
Футбол
Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Наука
Уточнена роль витамина D в развитии депрессии у женщин
Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и о том, как с этим состоянием связан недостаток витамина D. Они продемонстрировали, что мировая наука воспринимает витамин D не первопричиной появления депрессии, как считалось ранее, а лишь одним из факторов, способствующих ее развитию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Армия и оружие
Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса
Россия выступает против милитаризации космоса.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Шоу-бизнес
Серябкина обнажила грудь перед поклонниками: те назвали ее «килькой»
Российская певица и бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram видео, на котором она совершает танцевальные движения в красном платье.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Здоровье
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Пять продуктов для долголетия и здоровья мозговой деятельности человека назвали ученые.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Политика
Венгрия надеется, что Зеленский отменит языковой закон на Украине
Новый президент на Украине дает новую надежду на решение языкового вопроса, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 декабря в официальном коммюнике.