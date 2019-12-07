Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура, после того как в одесском колледже в результате пожара погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

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