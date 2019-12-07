Происшествия
Вести.RuНа Украине объявлен траур по погибшим в Одессе
Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Кино
Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман
Политика
Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Происшествия
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Футбол
«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме
Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
В качестве покупателя петербуржец разыскивает сказочно богатого человека, который ищет подарок для делового партнера и не знает, куда деть миллиард рублей.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Армия и оружие
Появилось видео с угрожающей Крымскому мосту украинской ракетой
Общество
Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций
День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
Политика
Сенатор Пушков прокомментировал незаконную акцию в Минске
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции оппозиции в Минске, назвав мифом «счастье с ЕС».
Авто
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами
На третьей строчке расположилась Россия, где авто в среднем продаётся по цене в 24 140 долларов (1 538 164 рублей).
Наука
Названы три этапа старения человека
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Шоу-бизнес
София Ротару с триумфом выступила на «Песне года»
София Ротару дала концерт в России с триумфом.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Шоу-бизнес
Марат Башаров стал зарабатывать в два раза больше после избиения жены
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.