Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАССвчера в 15:52

На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русскомвчера в 16:39

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

РБКвчера в 16:15

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новостивчера в 15:59

На Украине сегодня день траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Эхо Москвы01:31

Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ruвчера в 15:38

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфаксвчера в 15:18
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Кино

Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

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Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:04
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
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Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК вчера в 04:28
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Происшествия

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Футбол

«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме

Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru вчера в 16:46
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

В качестве покупателя петербуржец разыскивает сказочно богатого человека, который ищет подарок для делового партнера и не знает, куда деть миллиард рублей.
Российская газета 01:30
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости 06 декабря в 11:55
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Культура

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 06 декабря в 09:54
Политика

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Известия вчера в 22:22
Политика

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 21:33
Наука

Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
ToDay News Ufa вчера в 13:00
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Армия и оружие

Появилось видео с угрожающей Крымскому мосту украинской ракетой

Вечерняя Москва вчера в 14:29
Общество

Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций

День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
ИА ЯСИА 06 декабря в 17:00
Политика

Сенатор Пушков прокомментировал незаконную акцию в Минске

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции оппозиции в Минске, назвав мифом «счастье с ЕС».
ФАН вчера в 23:45
Авто

Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами

На третьей строчке расположилась Россия, где авто в среднем продаётся по цене в 24 140 долларов (1 538 164 рублей).
CarsWeek.ru вчера в 07:28
Наука

Названы три этапа старения человека

Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Шоу-бизнес

София Ротару с триумфом выступила на «Песне года»

София Ротару дала концерт в России с триумфом.
Дни24 01:10
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 06 декабря в 03:03
Шоу-бизнес

Марат Башаров стал зарабатывать в два раза больше после избиения жены

Экспресс газета вчера в 04:43
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Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия вчера в 07:55
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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