Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

ТАСС15:52

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На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

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8 декабря объявлено на Украине днем траура по жертвам пожара в колледже в Одессе

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