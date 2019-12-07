Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.

На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

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