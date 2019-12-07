Происшествия
Вести.RuНа Украине объявлен траур по погибшим в Одессе
Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии: неисправность электрооборудования и поджог. Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.
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Состояние упавшей с высоты российской гимнастки стабилизировалось
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Экономика
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В Киеве взорвали автомобиль чиновника Министерства аграрной политики
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Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
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В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
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Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
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Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
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Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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