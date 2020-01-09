Политика
Живая КубаньНа Украине объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране
9 января в стране отменят развлекательные мероприятия. Владимир Зеленский объявил траур по погибшим при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
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На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране
Эхо Москвывчера в 22:07
На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Российская газетавчера в 22:15
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