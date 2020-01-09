9 января в стране отменят развлекательные мероприятия. Владимир Зеленский объявил траур по погибшим при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

На Украине объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране

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