Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в результате крушения самолёта в Иране, в котором погибло более 170 человек. Из-за траура в стране будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных учреждений.

На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Иране

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