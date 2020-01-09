Политика
Суть событийНа Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в результате крушения самолёта в Иране, в котором погибло более 170 человек. Из-за траура в стране будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных учреждений.
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На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Российская газетавчера в 22:15
На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране
Эхо Москвывчера в 22:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
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