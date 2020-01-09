Политика

Суть событийСуть событийНа Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил четверг, 9 января, днём траура по погибшим в результате крушения самолёта в Иране, в котором погибло более 170 человек. Из-за траура в стране будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных учреждений.
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На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

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Коммерсантъвчера в 22:27

Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

ТАССвчера в 21:55
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн

В консульстве Украины в Бресте открыли книгу соболезнований в связи с крушением украинского самолета в Иране

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
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