Происшествия
Life.ruНа Украине объявлен траур по жертвам пожара в колледже Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране в связи с пожаром в колледже Одессы, где погибло восемь человек. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
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Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
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Усманов обратился с открытым письмом к WADA
Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
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Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
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Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Общество
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Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Авто
В России перечислены самые популярные марки автомобилей
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на аналитическое агентство «АвтоСТАТ», самой популярной в РФ вновь стала отечественная LADA с результатом в 31 217 реализованных автомобилей.
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Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
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Европа берет на себя миссию по доставке марсианских камней на Землю
Общество
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнажёнными женщинами заклеили стикерами
В Екатеринбурге на выставке в галерее искусств художников заставили прикрыть стикерами картины с обнажёнными женщинами.
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Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии
Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
Российский судья Карасев обслужит игру «Боруссии» в Лиге чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и пражской "Славией".
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Происшествия
СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.