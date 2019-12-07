Происшествия

Life.ruLife.ruНа Украине объявлен траур по жертвам пожара в колледже Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране в связи с пожаром в колледже Одессы, где погибло восемь человек. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Президент Украины объявил 8 декабря днем траура в связи с трагедией в одесском колледже

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На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

RT на русскомвчера в 16:39

На Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

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На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
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