Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране в связи с пожаром в колледже Одессы, где погибло восемь человек. Об этом сообщается на сайте главы государства.

На Украине объявлен траур по жертвам пожара в колледже Одессы

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