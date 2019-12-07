Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаТраур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине

На Украине объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей 4 декабря. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он также постановил приспустить государственные флаги на зданиях, отменить развлекательные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач.
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