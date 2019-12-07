Происшествия
Российская газетаТраур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине
На Украине объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей 4 декабря. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он также постановил приспустить государственные флаги на зданиях, отменить развлекательные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев «разгавкался» в ответ на подозрения в избиении сына
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Политика
Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Единоборства
Бой Александра Поветкина с Майклом Хантером закончился вничью
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Наука
Ученые выявили три этапа старения человека
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Футбол
«Фратрия» призывает покидать трибуны болельщиков всех клубов РПЛ
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
Общество
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Политика
Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Общество
Минтруд предложил платить стипендию некоторым россиянам старше 50 лет
Учащиеся россияне 50 лет и старше, кто намерен трудоустроиться после прохождения обучения, в ближайшем будущем могут начать получать стипендию.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Спорт
Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.