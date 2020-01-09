Политика
RT на русскомНа Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
«Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днём траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран)», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте украинского лидера.
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На Украине четверг объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
Российская газетавчера в 22:15
На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы украинского лайнера в Иране
Эхо Москвывчера в 22:07
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