Украина планирует получить от транзита российского газа за пять лет доход в размере 15 млрд долларов. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель. В течение пяти лет "Нафтогаз" получит около 18 млрд долларов за транзит газа.

На Украине оценили доход от транзита российского газа

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