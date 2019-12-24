Экономика
Экономика сегодняНа Украине оценили доход от транзита российского газа
Украина планирует получить от транзита российского газа за пять лет доход в размере 15 млрд долларов. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель. В течение пяти лет "Нафтогаз" получит около 18 млрд долларов за транзит газа.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа
Коммерсантъ24 декабря в 10:21
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