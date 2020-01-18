Энергетика
РИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Авто
В Сети напомнили о перспективном УАЗ-3972
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале
Хоккей
Овечкин исполнил хет-трик, принеся победу «Вашингтону» в матче НХЛ
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Единоборства
Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе
В главном бою первого турнира 2020 года сразятся иралндец Конор Макгрегор и америкаец Дональд Энтони Серроне.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы
Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
Здоровье
В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки
Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Футбол
Эйбар — Атлетико 2:0
Кино
Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Политика
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Общество
Германия готовится отказаться от использования угля в энергетике
К 2038 году Германия собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Футбол
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом
Происшествия
Тело бывшего директора СНБ Армении Кутояна найдено в Ереване
Соседи обратились в полицию с заявлением на громкий шум. Прибывшие на место вызова полицейские нашли тело Кутояна с огнестрельным ранением.
Политика
Кадырову прочат должность полпреда президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.