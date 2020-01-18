Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

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Политика Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".

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Политика Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.

Авто Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.

Происшествия Тело бывшего директора СНБ Армении Кутояна найдено в Ереване Соседи обратились в полицию с заявлением на громкий шум. Прибывшие на место вызова полицейские нашли тело Кутояна с огнестрельным ранением.

Политика Кадырову прочат должность полпреда президента Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.