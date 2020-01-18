Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Известия09:54

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Авто

В Сети напомнили о перспективном УАЗ-3972

Тарантас Ньюс 07:57
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

Российская газета вчера в 00:54
Хоккей

Овечкин исполнил хет-трик, принеся победу «Вашингтону» в матче НХЛ

Аргументы и Факты вчера в 00:28
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС 17:26
Общество

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек

РИА Новости 13:47
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В главном бою первого турнира 2020 года сразятся иралндец Конор Макгрегор и америкаец Дональд Энтони Серроне.
Turkmenportal 06:49
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:59
Политика

Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы

Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".
Российская газета 17:40
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости 14:25
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру 16 января в 14:21
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru вчера в 07:19
Политика

Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета

Lenta.ru 09:39
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Футбол

Эйбар — Атлетико 2:0

ProstoProSport 16:51
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 16 января в 13:23
Политика

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru 12:48
Общество

Германия готовится отказаться от использования угля в энергетике

К 2038 году Германия собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.
НТВ вчера в 02:43
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Футбол

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом

Спорт-Экспресс 17:35
Происшествия

Тело бывшего директора СНБ Армении Кутояна найдено в Ереване

Соседи обратились в полицию с заявлением на громкий шум. Прибывшие на место вызова полицейские нашли тело Кутояна с огнестрельным ранением.
iReactor вчера в 11:40
Политика

Кадырову прочат должность полпреда президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.
Znak.com 04:48
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное