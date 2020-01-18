Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Известия09:54

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Авто

Rolls-Royce привез в Москву кроссовер Cullinan Black Badge

Известия вчера в 05:54
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

МИР 24 16 января в 17:41
Хоккей

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета 14:09
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Шоу-бизнес

Алишер Усманов подарил Людмиле Поргиной автомобиль

НТВ 13:27
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Шоу-бизнес

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в больнице

Внук Никиты Михалкова отправился в больницу, чтобы проведать свою избранницу Ксению Пунтус.
Дни24 14:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Шоу-бизнес

Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Газета.Ru 13:48
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Наука

Астрономы подсчитали изменения магнитного поля короны Солнца во время вспышки

Vevby.ru 10:44
Футбол

«Реал» победил «Севилью» в 20-м туре Примеры

Мадридский «Реал» обыграл «Севилью» в матче 20-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 2:1
RT на русском 12:07
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Армия и оружие

Камуфляжная форма Космических сил США стала объектом насмешек

Множество ироничных и насмешливых замечаний вызвала демонстрация камуфляжной формы Космических сил США 18 января в социальной сети Twitter.
Красная весна 11:09
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 16 января в 07:47
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Общество

Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 08:28
Происшествия

Матери умершей от голода 3-летней девочки вынесли приговор

Жительнице Кирова, чья малолетняя дочь погибла после того, как ее оставили на неделю одну в квартире, получила 13 лет колонии общего режима.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Авто

Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Автоновости дня 13:19
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Wday.ru 03:24
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
РБК 14:27
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.
Московский Комсомолец в Марий Эл 16 января в 10:01
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в России

В конце января в центральной и северо-западной частях России ожидается резкое похолодание, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Sputnik Таджикистан 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное